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Общество

Экс-руководитель «Псковпассажиравтотранса» перешел на работу в Ярославскую область

17.12.2019 15:06|ПсковКомментариев: 4

Экс-руководитель ГППО «Псковпассажиравтотранс» Николай Киянец перешел на работу в Ярославскую область. 17 декабря он принял участие в прямой линии с исполняющим обязанности директора департамента транспорта Ярославской области Анатолием Бойко.

Николай Киянец был представлен как заместитель директора ГБУ Ярославской области «Яроблтранском». Предприятие оказывает услуги в сфере транспортного обслуживания населения на транспорте общего пользования: обеспечивает продажу билетов, содержание автовокзалов и автостанций, деятельность региональной навигационно-информационной системы, обслуживание системы автоматизированного учета и оплаты проезда.

Напомним, Николай Киянец исполнял обязанности пост генерального директора ГП ПО «Псковпассажиравтотранс» с сентября 2018 года по июль 2019 года. До этого он больше 20 лет проработал в ГУП «Мострансавто». Его деятельность регулярно подвергалась критике со стороны сотрудников предприятия и профсоюзных деятелей, со стороны пассажиров. В период его управления к работе на маршрутах были привлечен частный перевозчик («СтарТранс»).

Источник: Псковская Лента Новостей
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