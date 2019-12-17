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Общество

Александр Котов: На согласительной комиссии удалось найти пути решения давно озвученных проблем

18.12.2019 14:53|ПсковКомментариев: 0

В Псковском областном Собрании депутатов 17 декабря завершила работу согласительная комиссия по проекту закона Псковской области «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2021 годов». Корреспондент Псковской Ленты Новостей попросил подвести итоги ее работы и оценить эффективность такого инструмента бюджетного процесса председателя Псковского областного Собрания Александра Котова.

- В Псковское областное Собрание депутатов поступает практически готовый сверстанный бюджет, почему же его приходится дорабатывать?

- Название «Согласительная комиссия» говорит само за себя. Со стороны депутатов Псковского областного Собрания важно, опираясь на обращения избирателей, с которыми они работают, донести суть той или иной проблемы до органов исполнительной власти. Со стороны администрации региона не менее важно понять проблему, которую доносят депутаты и оценить финансовые возможности.

Такая совместная работа приводит к тому, что мы находим приемлемые решения, отталкиваясь от наших финансовых и организационных возможностей. Решение либо находится сразу и отражается в законе о бюджете, либо проблема ставится на контроль, и решения вырабатываются в течение года. Много вопросов, которые мы не смогли по тем или иным причинам решить в предыдущий период времени. Соответственно мы к ним возвращаемся вновь и ищем возможность отразить это в бюджете на очередной финансовый год.

Важно, чтобы решение этих проблем нашло отражение в законе о бюджете, потому что зачастую речь идет о финансировании, о поиске необходимых источников денежных средств.

Согласительная комиссия - это очень эффективный инструмент, которым мы сейчас научились пользоваться: в этом году заседание согласительной комиссии, на мой взгляд, прошло очень результативно. Рассмотрено большое количество вопросов, по всем приняты те или иные решения.

- Какие вопросы рассматриваются на заседаниях согласительной комиссии?

- На согласительной комиссии рассматриваются все ранее принятые нами решения. Это постановление областного Собрания, в котором отражаются те или иные проблемы, это постановление о наказах избирателей, которые приняты к рассмотрению, и это обращения по корректировке проекта закона о бюджете от всех тех, кто хотел принять в этом процессе участие.

Прежде всего, это обращения от органов местного самоуправления. Есть обращения и от наших организаций, предприятий, учреждений. Словом, все, что касается проекта закона о бюджете, все это рассматривается в рамках согласительной комиссии, в которой работают пять депутатов Псковского областного Собрания и пять представителей администрации региона (представительство достаточно высокого уровня, все они - заместители губернатора).

Итогом работы согласительной комиссии стали поправки в закон о бюджете, который сейчас внесен для рассмотрения в Псковское областное Собрание депутатов. Причем мы сможем контролировать ход решения существующих проблем не только в течение одного финансового года. Мы периодически возвращаемся к тому, что было принято к исполнению, но так и не выполнено до конца.

- В этом году удалось найти решение нескольких долгоиграющих проблем, которые поднимались депутатами уже не один год, а порой и не два, и не три…  

- Действительно, в этом году нам удалось решить ряд проблем, который мы озвучивали и раньше. Например, решить такую серьезную проблему, которая требовала значительного финансирования, как погашение задолженности по субсидиям псковским предприятиям, оказывающим коммунальные услуги. В этом году задолженность погашена, и мы уже вышли на текущее финансирование.

Удалось найти решение и по наказам избирателей. Например, в Себежском районе будут выделены средства на капремонт Кузнецовской школы. Наша депутат Дарья Козьякова неоднократно поднимала этот вопрос, который наконец-то получил решение. Газификацию деревни Булынино еще могу привести в пример. С этой проблемой неоднократно выходил депутат Алексей Федоров.

Таким образом, постепенно мы все-таки пути решения сложных вопросов находим, и соответствующие поправки вносим в законе о бюджете.

Теги: #псковское областное собрание #бюджет
Источник: Псковская Лента Новостей
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