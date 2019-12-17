Общество

Начал работу сайт Всероссийской переписи населения-2020

Запущен официальный сайт Всероссийской переписи населения 2020 года (ВПН-2020) www.strana2020.ru. Яркий мультимедийный ресурс будет знакомить посетителей с ходом подготовки и проведения переписи, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковстате.

На новом ресурсе собрана вся информация о том, как будет проходить Всероссийская перепись населения 2020 года, что нужно знать о ней каждому жителю России и как новые технологии перевернули наше представление о статистике.

В разделе «Новости» постоянно публикуется самая свежая и актуальная информация: сообщения, пресс-релизы, анонсы предстоящих событий, а также комментарии руководителей Росстата и экспертов. Наиболее интересные статьи о переписи, вышедшие в СМИ, находятся в разделе «Публикации». Библиотека материалов о переписи 2020 года постоянно пополняется.

Будущая перепись пройдет в новом цифровом формате, поэтому при создании сайта особое внимание уделялось его мультимедийной составляющей. В соответствующем разделе собраны фото- и видеоматериалы официальных мероприятий ВПН-2020. Все фотографии раздела доступны для скачивания и использования в публикациях. Также в разделе собраны видеоролики, объясняющие значение переписи, ее механизм и основные термины (почему перепись важна для будущего страны, как пройдет первая российская цифровая перепись, почему не стоит бояться за конфиденциальность личных сведений, что такое домохозяйство и т.д.).

Новый ресурс не просто информирует о ходе переписи, но и предоставляет посетителям возможность самим принять участие в главном статистическом событии десятилетия. Поэтому уже скоро на сайте появится раздел «Конкурсы и викторины», где можно будет найти информацию о конкурсе на выбор талисмана ВПН-2020, конкурсе детского рисунка на тему переписи, конкурсах фотографий и видеороликов, а также о викторине, посвященной Всероссийской переписи населения. Любители творческих состязаний смогут зарегистрироваться и получить доступ к личному кабинету. С помощью него можно будет отправлять свои работы и голосовать за понравившихся конкурсантов.

В разделе «Хочу стать переписчиком» можно ознакомиться с информацией об условиях работы во время переписи, а также найти ссылки на страницы региональных подразделений Росстата. Кроме того, на сайте собраны все законодательные и нормативные документы, касающиеся Всероссийской переписи населения 2020 года.