В Острове высадили туи в память о героях-чернобыльцах

Памятная акция в честь 40-летия трагедии на Чернобыльской атомной электростанции и 25-летию «Всероссийского студенческого корпуса спасателей» состоялась сегодня у мемориала ликвидаторам аварии на площади Клавы Назаровой в Острове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в министерстве молодежной политики Псковской области.

Участниками акции стали активисты студенческого корпуса спасателей, волонтёры, местные жители и представители молодежных организаций. У подножия мемориала они высадили шаровидные туи, которые станут живым памятником мужеству ликвидаторов.

Мероприятие прошло в рамках регионального проекта «Зеленая область» при поддержке министерства молодежной политики Псковской области.

«Для нас, молодых спасателей, эта акция — знак преемственности поколений. Мы чтим память героев-чернобыльцев и гордимся тем, что сегодня плечом к плечу вместе с ликвидаторами чрезвычайных ситуаций высадили эту аллею», — отметил руководитель регионального отделения «Всероссийского студенческого корпуса спасателей» по Псковской области Илья Пашков.

«Шаровидные туи, которые мы сегодня высадили у мемориала, станут символом памяти. С администрацией Островского района мы договорились, что растениям обеспечат должный уход — полив и регулярную подкормку», — добавил региональный координатор проекта «Зеленая область», председатель молодёжного совета при министерстве молодежной политики Псковской области Сергей Елизаров.

В рамках данного проекта акции уже прошли в Псковском, Великолукском и Пыталовском муниципальных округах. В ближайшее время планируются высадки на пришкольных территориях города Пскова. К проекту подключились практически все муниципалитеты региона. Всего предполагается провести не менее 20 акций по всей области. Основная цель проекта — озеленение городов и привлечение граждан, в первую очередь молодежи и детей, к экологической повестке.