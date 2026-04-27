Дмитрий Шахов и Юрий Ильин обсудили обеспечение прав жителей Опочецкого округа

Уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов в ходе рабочей поездки встретился с главой Опочецкого муниципального округа Юрием Ильиным, сообщил Псковской Ленте Новостей омбудсмен.

Фото: сайт уполномоченного по правам человека в Псковской области.

В ходе беседы они обсудили актуальные темы: права жителей при совершенствовании муниципального управления в связи с преобразованием органов местного самоуправления в различных сферах, вопросы социальной помощи, здравоохранение, газификацию, благоустройство, сохранение и восстановление памятников историко-культурного наследия России. Особое внимание уделили вопросам поддержки членов семей участников специальной военной операции.

Псковский омбудсмен проинформировал главу округа о письмах, которые поступили к нему в 2025 году от жителей Опочецкого округа, и тех вопросах, которые они ставили. По итогам встречи Дмитрий Шахов поблагодарил главу муниципалитета Юрия Ильина за конструктивное взаимодействие и оперативность при рассмотрении обращений, поступающих от уполномоченного по правам человека в Псковской области.

В завершение встречи Юрий Ильин и Дмитрий Шахов посетили открытие регионального этапа всероссийских командных соревнований по шахматам «Дебют», которые состоялись на базе гимназии имени Александра Петрова в городе Опочка. Почетные гости поздравили самых юных шахматистов Псковской области, обучающихся в первых и вторых классах, которые приехали из разных городов и районов области, чтобы сделать свои первые шаги в шахматном спорте, с началом большого и увлекательного пути. Псковский омбудсмен и глава муниципального округа пожелали участникам соревнования успехов в изучении шахматных стратегий и найти новых друзей.