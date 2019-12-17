Общество

Петр Алексеенко: В целом фракция КПРФ положительно оценивает бюджетный процесс в Псковской области

Депутаты Псковского областного Собрания фракции КПРФ в преддверии второго чтения проекта закона об областном бюджете встретились с заместителями губернатора области для обсуждения изменившихся параметров финансового документа. В рабочей встрече приняли участие первый заместитель губернатора Вера Емельянова, вице-губернаторы Татьяна Баринова, Нинель Салагаева, Николай Цветков, руководители органов исполнительной власти, а также председатель регионального парламента Александр Котов.

Подводя итоги встречи, руководитель фракции КПРФ Петр Алексеенко в разговоре с корреспондентом Псковской Ленты Новостей отметил, что в целом парламентарии-коммунисты довольны бюджетным процессом и тем, что рассмотренные на согласительной комиссии по проекту бюджета на 2020 году и плановый двухлетний период предложения нашли отражение в подготовленных поправках на 2,7 млрд рублей.

«На согласительной комиссии нашу фракцию представлял Анатолий Копосов, опытный депутат. В целом он выразил удовлетворение, поскольку все предложения были внимательно выслушаны, некоторые из них даже включили в проект бюджета ко второму чтению. Что включить не смогли, взяли на заметку - администрация области при возможности будет оказывать помощь, чтобы и эти вопросы могли решаться. Радует, что проект бюджета будет возвращен в первое чтение, потому что выделены дополнительные деньги на 2020 год», - поделился Петр Алексеенко.

Что касается основных параметров бюджета на 2020 год, то тут позиция фракции, по словам ее лидера, остается прежней – главный финансовый документ региона должен быть более насыщенным.

«Это не бюджет развития Псковской области. Хотя и говорят, что социальное направление будет обеспечено полностью, но это в любом случае обязанность органов исполнительной власти. У нас не 90-е годы, когда пенсии и зарплаты бюджетникам не выплачивались. Тем более, что мы знаем, что деньги в федеральном бюджете есть. Триллионы рублей оказались не использованы на нацпроекты в России. Наша позиция, что бюджет должен быть более насыщенным, чтобы нашим главам районов не приходилось ходить с протянутой рукой, если нужно мост отремонтировать, дорогу подсыпать или крышу починить», - высказался Петр Алексеенко.

Он отметил, что на встрече с вице-губернаторами заострил вопрос на обеспечении жильем детей-сирот. Руководитель фракции КПРФ обратил внимание на недавнее заявление премьер-министра Дмитрия Медведева о планах государства в ближайшие пять лет обеспечить квартирами всех детей-сирот, имеющих право на бесплатное жилье, и поинтересовался, какие действия в этой связи будет предпринимать Псковская область.

«Вера Емельянова заверила нас, что этот вопрос решается синхронно с федеральным центром и напомнила, что вопрос рассматривался, в том числе, и на заседании согласительной комиссии. Также мы подняли вопрос о том, что волостям не хватает денег на содержание дорог. Они обязаны их содержать, но техники у них нет, даже купить машину песка - и то проблема. Вопрос этот взяли на заметку, пообещали разобраться», - сообщил депутат.

«В целом бюджетным процессом мы довольны. Все вопросы принимались во внимание, обсуждались. Все районы, которые обращались с просьбами, имели возможность отстоять свою позицию. К сожалению, денег от этого в бюджете больше не становится», - заключил Петр Алексеенко.