Общество

Анна Кутузова: Отсутствие деятельности не освобождает индивидуального предпринимателя от уплаты страховых взносов

В соответствии с законодательством Российской Федерации гражданин обязан уплачивать страховые взносы с момента приобретения им статуса индивидуального предпринимателя, то есть с момента внесения в ЕГРИП записи о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, и до момента государственной регистрации при прекращении физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя.

Суммы страховых взносов за расчетный период уплачиваются плательщиками не позднее 31 декабря текущего календарного года. Страховые взносы, исчисленные с суммы дохода плательщика, превышающей 300 000 рублей за расчетный период, уплачиваются плательщиком не позднее 1 июля года, следующего за истекшим расчетным периодом.

В случае прекращения физическим лицом деятельности индивидуального предпринимателя, уплата страховых взносов такими плательщиками осуществляется не позднее 15 календарных дней с даты снятия с учета в налоговом органе.

««Личный кабинет индивидуального предпринимателя» это один из интернет-сервисов налоговой службы, с помощью которого можно не только оплатить страховые взносы, но и узнать актуальную информацию о задолженности, - отмечает руководитель УФНС России по Псковской области Анна Кутузова. - Для этого достаточно ввести реквизиты банковской карты или воспользоваться онлайн - сервисом одного из банков-партнёров ФНС».

Кроме того, взносы также можно заплатить с помощью группы сервисов «Уплата налогов и пошлин», разделы «Индивидуальные предприниматели», «Физические лица».

Отметим, в случае отсутствия ведения финансово-хозяйственной деятельности в целях снятия налоговой нагрузки рекомендуется прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя в порядке, установленном законодательством о государственной регистрации. При оформлении документов можно воспользоваться информацией (включая пошаговую инструкцию), размещенной на сайте Федеральной налоговой службы (www.nalog.ru) в разделе «Индивидуальные предприниматели», подраздел «Меня интересует», подраздел «Прекращение деятельности ИП».

Напомним, периоды деятельности включаются в страховой стаж, необходимый для назначения пенсии, при условии фактической уплаты страховых взносов в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации.