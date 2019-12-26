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Общество

Александр Козловский призвал псковичей пользоваться порталом «Нацпроекты глазами людей»

27.12.2019 10:22|ПсковКомментариев: 0

У партии «Единая Россия» есть портал, который называется «Национальные проекты глазами людей». Там можно подробно ознакомиться со всем проектами, которые реализуются на территории всей Российской Федерации, в том числе и в Псковской области. Об этом в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове рассказал депутат Госдумы, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский.



Депутат отметил, что на сайте можно поделиться своим мнением насчет реализации нацпроектов, разместить фотографии, посмотреть на какой стадии находится тот или иной проект, проверить соответствует ли то, что видят люди в результате работы тому, что заявлено на сайте.


«В том числе с помощью этого сайта, мы выстраиваем взаимодействие с исполнительной властью, с главами городов, районов, волостей и губернатором. Я обращаюсь ко всем гражданам: зайдите, посмотрите и используйте портал для высказывания своего мнения. Для нас оно очень важно, мы хотим услышать, что вы думаете об этом», - заявил Александр Козловский.


На сайте можно найти свой регион, на карте отмечены все реализуемые проекты, также можно найти ответственных на самых разных уровнях - от правительства до муниципальных властей и даже волостных депутатов.

Источник: Псковская Лента Новостей
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