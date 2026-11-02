«Беседка»: Всё о студенческих отрядах ПсковГУ

Слушайте в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) новый выпуск программы «Беседка». Гость студии - начальник отдела по работе со студенческими отрядами ПсковГУ, председатель правления Псковского регионального отделения Российских студенческих отрядов Алла Сердцева. Татьяна Иванова поговорит с ней о деятельности студотрядов, созданных под эгидой Псковского государственного университета.

Сколько таких отрядов существует в главном вузе региона? По каким направлениям они работают? Каких успехов они добились в этом году и с какими трудностями сталкиваются? Чем государство может помочь студенческим отрядам?

Об этом и не только – в 12.04. Видеотрансляцию можно будет посмотреть на RuTube-канале ПЛН-ТВ, в группе «ПЛН» «ВКонтакте» и на сайте Псковской Ленты Новостей.