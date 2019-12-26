Общество

Андрей Турчак: «Единая Россия» направила предложения и инициативы в соцсфере для послания президента

«Единая Россия» проработала ряд конкретных предложений и инициатив в социальной сфере, которые обсуждали с людьми в регионах. Все они были направлены руководству администрации президента с просьбой учесть их в послании президента. Об этом сообщил секретарь Генерального совета «Единой России» Андрей Турчак на заседании президиума Генсовета партии.

«Мы уже проработали ряд конкретных предложений и инициатив в социальной сфере, которые обсуждали с людьми в регионах. Все они были направлены руководству администрации президента с просьбой учесть в послании президента, которое состоится 15 января. Надеемся, что их поддержат», - сказал Турчак.

Он также отметил, что работа партии в 2020 году будет построена по трем ключевым направлениям - защита, забота и благополучие.

«Прошу всех коллег оценивать свою работу по этим ключевым направлениям», - заключил секретарь Генсовета партии.