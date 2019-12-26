Общество

Диетологи признали пользу майонеза

Разумное употребление майонеза не вредит организму, а наоборот оказывает положительное влияние. Такое заявление сделала кандидат медицинских наук, врач-терапевт, диетолог ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» Екатерина Бурляева в эфире радио Sputnik.

Эксперт отмечает, что в составе майонеза есть растительное масло и витамин Е, нормализующие уровень холестерина в крови и оказывающие антиоксидантные действия. Кроме того, по ее словам, витамин Е важен для эластичности кожи, красивых ногтей и волос, сообщает Мир24.

Специалист также отметила, что нет особой разницы между домашним и покупным майонезом. Наоборот, промышленный содержит даже большее количество витаминов.

Однако врач напоминает, что майонез - это соус, а не основное блюдо, поэтому не стоит им увлекаться. Этот продукт необходимо правильно встраивать в общую концепцию рациона, подразумевающую определенную калорийность суточного рациона и определенное соотношение белков, жиров и углеводов. Но однозначно майонез не рекомендуется людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта.