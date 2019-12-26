Общество

Володин назвал самые важные законы, принятые Госдумой в 2019 году

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин назвал самые важные законы, принятые палатой в 2019 году. Об этом сообщает «Парламентская газета» со ссылкой на на сайте палаты.

«Для нас в приоритете законы, которые помогают людям. Мы комплексно решали вопросы защиты прав граждан, в том числе их права на собственное жилье. Это и помощь людям, пострадавшим от недобросовестных застройщиков, и создание механизмов, исключающих появление обманутых дольщиков в будущем», - сказал председатель Госдумы.

Кроме того, в 2019 году приняты законы о запрете выдавать микрокредит под залог единственного жилья, об ипотечных каникулах для тех, кто оказался в трудной жизненной ситуации. Володин также напомнил о принятых законах об оказании паллиативной помощи и доступе родственников в реанимацию.

Председатель Госдумы пожелал россиянам в 2020 году здоровья, счастья, любви, домашнего тепла и больше радостных событий. Он рассказал, что планирует встретить Новый год дома вместе с семьей.