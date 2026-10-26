18 единиц оружия изъяли росгвардейцы за неделю в Псковской области

Сотрудники подразделений лицензионно‑разрешительной работы управления Росгвардии по Псковской области провели более 40 проверок условий хранения оружия и патронов у граждан с 19 по 25 октября. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства, в ходе мероприятий выявили 11 административных правонарушений, из оборота изъяли 18 единиц оружия и более 100 боеприпасов.

Фото: управление Росгвардии по Псковской области

Центр лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по Псковской области напоминает владельцам гражданского оружия, у которых истекает срок разрешений на его хранение и ношение, о необходимости обратиться с документами для перерегистрации имеющегося оружия в подразделения ЦЛРР по месту жительства за 30 суток до окончания действия разрешения.

Заявление по линии лицензионно-разрешительной работы можно подать через портал государственных услуг.