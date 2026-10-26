«Постскриптум»: Вызовы и угрозы

Слушайте в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) новый выпуск программы «Постскриптум». Об итогах минувшей недели расскажут ведущие Любовь Кузнецова и Константин Калиниченко.
Основные темы программы сегодня:
- В тиши кабинетов не вышло – строительство мусороперегрузочной станции наделало много шума
- Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря передан РПЦ – что будет с уникальными фресками?
- Еще дороже – в регионе подорожал проезд в общественном транспорте
- Почему по коррупционным делам такие разные приговоры? Об этом и не только поговорим в политическом блоке с нашим обозревателем и главным редактором ПЛН Александром Савенко.