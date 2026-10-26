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Мемориальную доску Герману Альбрехту открыли на фасаде псковской школы №1

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Мемориальную доску доктору медицины Герману Альбрехту открыли сегодня на фасаде школы №1 имени Леона Поземского в Пскове. Об этом сообщил временно исполняющий полномочия главы Пскова Станислав Стармолотов в Max. 

Фотографии: Станислав Стармолотов / Мах

На торжественном мероприятии присутствовал генеральный директор Федерального научно-образовательного центра медико-социальной экспертизы и реабилитации имени Г. А. Альбрехта, член-корреспондент РАН, заслуженный деятель науки РФ, доктор медицинских наук Геннадий Пономаренко.

Герман Альбрехт – выдающийся российский врач-ортопед и протезист, один из основоположников протезирования в стране. Он родился и вырос в Пскове. Всю свою жизнь выдающийся врач посвятил служению родине через медицину. Его имя носят Ленинградский научно-исследовательский институт протезирования и другие медицинские учреждения страны.

 
«Пусть память о великом деятеле науки будет примером для подражания ученикам школы и псковичам! Наши земляки – поистине повод для общей гордости», – резюмировал Станислав Стармолотов.
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Стармолотов Станислав Янович

Стармолотов Станислав Янович

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