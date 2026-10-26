Мемориальную доску Герману Альбрехту открыли на фасаде псковской школы №1

Мемориальную доску доктору медицины Герману Альбрехту открыли сегодня на фасаде школы №1 имени Леона Поземского в Пскове. Об этом сообщил временно исполняющий полномочия главы Пскова Станислав Стармолотов в Max.

Фотографии: Станислав Стармолотов / Мах

На торжественном мероприятии присутствовал генеральный директор Федерального научно-образовательного центра медико-социальной экспертизы и реабилитации имени Г. А. Альбрехта, член-корреспондент РАН, заслуженный деятель науки РФ, доктор медицинских наук Геннадий Пономаренко.

Герман Альбрехт – выдающийся российский врач-ортопед и протезист, один из основоположников протезирования в стране. Он родился и вырос в Пскове. Всю свою жизнь выдающийся врач посвятил служению родине через медицину. Его имя носят Ленинградский научно-исследовательский институт протезирования и другие медицинские учреждения страны.