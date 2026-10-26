Началось судебное заседание по «делу Ильиной», на котором заслушают ее последнее слово

Судебное заседание по уголовному делу в отношении экс-ректора ПсковГУ Натальи Ильиной, на котором заслушают последнее слово подсудимой, началось 26 октября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей из зала Псковского городского суда.

Наталье Ильиной вменяют мошенничество в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ) и 16 эпизодов превышения должностных полномочий, совершенных из корыстной или иной личной заинтересованности (пункт «е» части 3 статьи 286).

Экс-ректор ПсковГУ находилась в СИЗО с 8 апреля 2025 года. С 4 декабря 2025 года суд изменил ей меру пресечения на домашний арест.