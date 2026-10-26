«Газпром межрегионгаз» открыл единый карьерный сайт: время ответа рекрутеров сократилось до 3 минут

«Газпром межрегионгаз» открыл единый карьерный сайт на платформе HeadHunter.ru, который будет предлагать все вакансии по рабочим специальностям группы «Газпром межрегионгаз». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в компании, в настоящее время на сайте представлены вакансии в 21 регионе страны, со временем добавятся варианты из всех 73 регионов деятельности предприятий группы по поставке и реализации газа.

Фото: «Газпром межрегионгаз»

Главная особенность нового ресурса – полная прозрачность и удобство для соискателя. Единая точка входа позволяет кандидату познакомиться с направлениями деятельности и географией «Газпром межрегионгаз», увидеть, в каких регионах доступны вакансии, сравнить условия труда и требования, чтобы выбрать наиболее подходящий для себя вариант. Список актуальных вакансий по всей стране также доступен в чат-боте в мессенджере Max.

Процесс трудоустройства в группе также переведен в цифровой формат. Благодаря интеграции рекрутинговых сервисов с внутренними системами Центра управления персоналом (ЦУП), созданного на базе компании «Единый центр по работе с клиентами "Газпром межрегионгаз"», время первичного ответа рекрутера соискателю сократилось до трех минут, а обмен кадровыми документами осуществляется в электронном виде. Это позволяет специалисту пройти путь от отправки резюме до трудоустройства не выходя из дома, без документов в бумажном виде.