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10% работающих псковичей продлят отдых на День народного единства за счет отпусков или отгулов — опрос

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В этом году День народного единства пришелся на среду: граждан, работающих в стандартном режиме пятидневки, ждет выходной в середине недели. 60% работающих псковичей не будут присоединять отпуск или отгулы к праздничному дню 4 ноября. Продлить отдых намерены 10% опрошенных. К такому выводу пришли аналитики сервиса по поиску работы и подбору персонала SuperJob на основе опроса, который прошел с 5 по 19 октября. В нем приняли участие представители экономически активного населения.

Еще 18% пока не определились со своими планами. 12% работают по сменному графику, их выходные зависят от расписания смен.

Среди работающих до 35 лет отпуск или отгулы к празднику собираются взять 11%, среди горожан 35–44 лет — 12%, а среди тех, кто старше 45 лет, — 8%.

64% респондентов проведет праздник дома, в кругу семьи. На работе 4 ноября окажутся 10%. 4% поедут на дачу или за город, 2% отправятся в путешествие по России. По 1% выберут прогулку на природе или в парке, городские и культурные мероприятия, встречи с друзьями.

Женщины заметно чаще мужчин собираются провести праздник дома. Мужчины чаще работают в этот день.

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