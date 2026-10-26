Приговор экс-ректору ПсковГУ Наталье Ильиной озвучат 29 октября

Судебное заседание по делу в отношении бывшего ректора Псковского государственного университета Натальи Ильиной отложено до 29 октября 11:00, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Сегодня, 26 октября, Наталья Ильина озвучила свое последнее слово с просьбой не лишать ее свободы.

После суд удалился для совещания до 29 октября 11:00. Предположительно, именно в этот день экс-ректору ПсковГУ будет вынесен приговор.

Наталье Ильиной вменяют мошенничество в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ) и 16 эпизодов превышения должностных полномочий, совершенных из корыстной или иной личной заинтересованности (пункт «е» части 3 статьи 286).

Экс-ректор ПсковГУ находилась в СИЗО с 8 апреля 2025 года. С 4 декабря 2025 года суд изменил ей меру пресечения на домашний арест.