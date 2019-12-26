Общество

Глава Псковского района Наталья Федорова встретилась с активом Совета ветеранов и Союза пенсионеров

По традиции, в предновогоднюю неделю, глава района проводит различные встречи и мероприятия и поздравляет заслуженных и уважаемых людей муниципального образования с наступающим Новым годом.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе районной администраци, в минувшую среду, на такое мероприятие, в Писковичский Дом культуры собрались более семидесяти человек, среди которых были главы сельских поселений, почетные граждане Псковского района, ветераны, руководители и активисты общественных организаций.

Наталья Федорова от имени администрации Псковского района и от себя лично поздравила всех с наступающим Новым 2020-м годом, отметила огромный вклад каждого из присутствующих в развитие и движение вперед родного района и пожелала всем крепкого здоровья, бодрости духа, оптимизма и семейного домашнего уюта.

К поздравлениям главы района присоединились председатель Собрания депутатов Андрей Неофитов и председатель областного Совета ветеранов Николай Груздов. Они также пожелали всем светлых и радостных дней, здоровья и активной жизненной позиции. И в завершение своих поздравлений, Николай Груздов сообщил о том, что ветеранская организация Псковского района по итогам работы в 2019 году заняла почетное 2-е место среди ветеранских организаций Псковской области.