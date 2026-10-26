Псковские «Русские узоры» взяли гран-при на международном фестивале в Китае

Псковский коллектив народного творчества Театр танца «Русские узоры» взял гран-при и два лауреата I степени на международном фестивале Искусства и хореографии «ART ERA» в Китае, об этом сообщил временно исполняющий полномочия главы столицы региона Станислав Стармолотов в своем канале в мессенджере Мах.

Фотографии: Станислав Стармолотов / Мах

Как отметил врип главы Пскова, заслуженный коллектив народного творчества Театр танца «Русские узоры» достойно представил регион на Международном фестивале Искусства и хореографии «ART ERA».

Станислав Стармолотов также отметил, что победа на международном уровне – это свидетельство высокого профессионального уровня псковских танцоров, их трудолюбия и преданности народному творчеству. Это не только значимая победа для Пскова и Псковской области, но и дополнительный шаг к укреплению культурного авторитета региона на международной арене.