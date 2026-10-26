 
Общество

Псковские «Русские узоры» взяли гран-при на международном фестивале в Китае

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Псковский коллектив народного творчества Театр танца «Русские узоры» взял гран-при и два лауреата I степени на международном фестивале Искусства и хореографии «ART ERA» в Китае, об этом сообщил временно исполняющий полномочия главы столицы региона Станислав Стармолотов в своем канале в мессенджере Мах.

Фотографии: Станислав Стармолотов / Мах

Как отметил врип главы Пскова, заслуженный коллектив народного творчества Театр танца «Русские узоры» достойно представил регион на Международном фестивале Искусства и хореографии «ART ERA».

Станислав Стармолотов также отметил, что победа на международном уровне – это свидетельство высокого профессионального уровня псковских танцоров, их трудолюбия и преданности народному творчеству. Это не только значимая победа для Пскова и Псковской области, но и дополнительный шаг к укреплению культурного авторитета региона на международной арене.

 
«От всей души поздравляю ребят и руководителя коллектива Ирину Казимир! Желаю дальнейших творческих успехов, новых ярких побед на российских и международных площадках, вдохновения и неиссякаемой энергии. Горжусь!» — заключил Станислав Стармолотов.

 

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Пресс-портреты

Стармолотов Станислав Янович

Стармолотов Станислав Янович

Врип главы города Пскова.

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