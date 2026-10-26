В Госдуме сообщили о намерении принять шесть законов о домашних и бездомных животных

Депутаты Госдумы рассмотрят шесть поддержанных правительством законопроектов о животных, включая инициативу об обязательной регистрации, сообщила глава комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Елена Панова.
Шесть законодательных инициатив были разработаны еще в прошлом созыве Госдумы. Их авторами стали члены рабочей группы по защите людей от безнадзорных животных, заявила экс-глава группы, председатель комитета ГД по защите семьи Нина Останина.
Среди главных новаций — обязательный учет питомцев, а возможно, и чипирование, кратное повышение штрафов за самовыгул, вывод из тени «черных заводчиков» и оперативный выезд экстренных служб при угрозе нападения стай.
Она добавила, что поддержка кабмина гарантирует стопроцентное принятие всех шести инициатив. Если комитет по экологии не продолжит работу над инициативами, то встанет вопрос о создании очередной рабочей группы по безнадзорным животным в новом созыве, пишут «Известия».