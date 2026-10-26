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В Госдуме сообщили о намерении принять шесть законов о домашних и бездомных животных

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Депутаты Госдумы рассмотрят шесть поддержанных правительством законопроектов о животных, включая инициативу об обязательной регистрации, сообщила глава комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Елена Панова.

«Ведется подготовка законопроектов к рассмотрению. Более точные сроки сможем сказать позднее. Можно точно сказать, что эти вопросы будут обсуждаться комитетом», — сказала парламентарий.

Шесть законодательных инициатив были разработаны еще в прошлом созыве Госдумы. Их авторами стали члены рабочей группы по защите людей от безнадзорных животных, заявила экс-глава группы, председатель комитета ГД по защите семьи Нина Останина.

Среди главных новаций — обязательный учет питомцев, а возможно, и чипирование, кратное повышение штрафов за самовыгул, вывод из тени «черных заводчиков» и оперативный выезд экстренных служб при угрозе нападения стай. 

«Рабочая группа подготовила 20 законопроектов, из них шесть одобрены правительством. С оставшимися 14 надо продолжать работу с правительством, а остальные надо выносить на заседание Госдумы незамедлительно», — сказала парламентарий.

Она добавила, что поддержка кабмина гарантирует стопроцентное принятие всех шести инициатив. Если комитет по экологии не продолжит работу над инициативами, то встанет вопрос о создании очередной рабочей группы по безнадзорным животным в новом созыве, пишут «Известия».

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