Магнитная буря сегодня: Солнце не прощает беспечности

Пока одни синоптики обещают спокойную магнитосферу, другие предупреждают о возможной слабой буре. Метеозависимым стоит быть начеку.

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Прогнозы геомагнитной обстановки на сегодняшний день, 26 октября, разделились, создавая неопределенность для метеозависимых людей.

Согласно данным Центра прогнозирования космической погоды NOAA и портала Meteoprog, в понедельник, 26 октября, ожидается спокойная геомагнитная обстановка. Индекс Kp прогнозируется на уровне 2, что соответствует зеленому уровню и не предполагает магнитных бурь. Солнечная активность остается низкой, хотя в конце месяца показатели могут вырасти.

Однако другие источники придерживаются иного мнения. Британская геологическая служба сообщает, что новый геомагнитный шторм уровня G1 начнется 25–26 октября. Портал ru-meteo.com также указывает, что самая сильная магнитная буря в октябре ожидается именно 26–27 октября и может составить 5 баллов (Kp 5). В таком случае это будет слабая буря класса G1, которая может вызвать незначительные колебания в энергосетях и полярные сияния в высоких широтах.

Даже слабая буря или возмущенный фон могут повлиять на метеозависимых людей. В такие периоды возможны головные боли, головокружение, слабость, сонливость, раздражительность, а также перепады артериального давления. Особенно внимательными стоит быть людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, гипертонией и мигренями.

Врачи рекомендуют в этот день соблюдать несколько простых правил. Важно хорошо выспаться (не менее 7–8 часов), пить больше воды, исключить алкоголь и крепкий кофе, а также избегать интенсивных физических и эмоциональных нагрузок. Людям с хроническими заболеваниями следует держать под рукой необходимые лекарства, пишет «МК на Сахалине».