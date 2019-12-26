Общество

Елена Полонская недоумевает, откуда у мужчин есть время на троллинг в соцсетях

Глава Пскова Елена Полонская недоумевает, откуда у мужчин есть свободное время на то, чтобы сидеть в соцсетях и троллить власти. Свое мнение на этот счет она высказала в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове.

«К объективному негативу я прислушиваюсь, а необъективный не беру близко к сердцу. У нас гораздо больше позитивных людей, которые высказывают конструктивные предложения, и я стараюсь прислушиваться именно к ним», - отметила глава Пскова.

«То, что творится в соцсетях, масса необъективного недовольства - это на самом деле беда. Беда всего города. Я, когда читаю некоторые вещи, думаю, это как же надо не любить свой город и псковичей, чтобы такое писать», - возмутилась Елена Полонская. В особенности ее «удивляет, когда взрослый мужчина пишет в соцсетях пост о том, что на дороге валяется ветка». «Мы же все люди. Если ветка мешает, ее же можно убрать взрослому человеку. И вообще я никогда не понимала население, особенно мужское, которое тратит столько времени на соцсети. Вообще я всегда думала, что мужчина должен работать, заниматься домом, кормить семью, уделять внимание жене и детям. Откуда у него столько времени, чтоб писать в соцсетях?»

Если б каждый занимался своим делом и уделял внимание, как минимум, своему двору, то проблем в городе было бы меньше, отметила Елена Полонская, «а многие псковичи даже не понимают, что это тоже их собственность». «Мы же сами заботимся о своих дачах и не просим власти, чтобы они нам что-нибудь там полили или пропололи. Тогда почему в своем дворе или подъезде мы ждем их помощи? Почему пишем губернатору, что лампочка в подъезде не горит, вместо того, чтобы самим ее вкрутить? Конечно, можно идти на принцип и доказывать, что это должна сделать управляющая компания, но мы ж понимаем, что мы вкручиваем эту лампочку для себя и для безопасности своих детей», - подчеркнула глава Пскова.