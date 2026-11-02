Псковичка потратила 230 тысяч рублей с чужой карты, пока её владелец спал

Доверить банковскую карту другому человеку - риск остаться без денег на её счету. В Пскове девушка потратила 230 тысяч рублей с карты военнослужащего, с которым познакомилась во время застолья. Суд назначил ей два года лишения свободы условно, а судебные приставы помогли потерпевшему вернуть оставшиеся 160 тысяч рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

По данным ведомства, девушка познакомилась с военнослужащим, после чего они вместе с компанией отправились в арендованную квартиру распивать спиртное. Когда алкоголь закончился, мужчина передал новой спутнице банковскую карту и сообщил ПИН-код, чтобы она сходила в магазин. Сам он уснул.

Одним походом за покупками девушка не ограничилась. В течение следующих 16 часов она расплачивалась чужой картой в аптеках, гипермаркетах, на заправках и в других торговых точках. В одном из буфетов за два часа она совершила восемь покупок. Кроме того, псковичка перевела часть денег на собственный счёт и сняла наличные в банкомате. Всего она потратила 230 тысяч рублей.

Суд признал девушку виновной в краже с банковского счёта по части 3 статьи 158 УК РФ. При назначении наказания учли её раскаяние и наличие ребёнка. Псковичке назначили два года лишения свободы условно. Часть похищенных денег девушка вернула добровольно. Оставшиеся 160 тысяч рублей суд обязал её возместить потерпевшему. В установленный срок осуждённая долг не погасила. Тогда судебные приставы обратили взыскание на её доходы и средства на банковских счетах, а также ограничили выезд за пределы России.

После принятых мер всю сумму удалось взыскать. Деньги перечислили потерпевшему, а взыскание долгов завершили.