Жителя Дно выселят из квартиры из-за мусора, крыс и неприятного запаха

Жить по соседству с человеком, который не следит за чистотой своего жилья, то ещё испытание. В Дно 62-летний мужчина превратил квартиру в свалку, из-за чего у соседей появились проблемы с неприятным запахом и вредителями. Администрация муниципального округа обратилась в суд с требованием выселить жильца. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов региона.

Фото: пресс-служба судов Псковской области

Как установил суд, мужчина долгое время складировал в квартире бытовой и строительный мусор. Стены и потолок частично покрылись копотью, а в комнате отсутствовало электрическое освещение. Из помещения исходил сильный неприятный запах, который проникал в соседние комнаты. Кроме того, в квартире завелись крысы и насекомые. Жильцы опасались, что вредители распространятся по всему жилому блоку.

Мужчина неоднократно нарушал права соседей, не реагировал на предупреждения администрации и не оплачивал коммунальные услуги. В суде 62-летний житель признал все требования администрации. Он не возражал против выселения при условии предоставления другого жилья.

Суд удовлетворил иск администрации Дновского муниципального округа. Договор социального найма с мужчиной расторгнут. Его постановили выселить с предоставлением другого жилого помещения, снять с регистрационного учёта и взыскать задолженность за найм. Решение суда пока не вступило в законную силу.