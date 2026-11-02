 
Общество

Жителя Дно выселят из квартиры из-за мусора, крыс и неприятного запаха

0

Жить по соседству с человеком, который не следит за чистотой своего жилья, то ещё испытание. В Дно 62-летний мужчина превратил квартиру в свалку, из-за чего у соседей появились проблемы с неприятным запахом и вредителями. Администрация муниципального округа обратилась в суд с требованием выселить жильца. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов региона. 

Фото: пресс-служба судов Псковской области

Как установил суд, мужчина долгое время складировал в квартире бытовой и строительный мусор. Стены и потолок частично покрылись копотью, а в комнате отсутствовало электрическое освещение. Из помещения исходил сильный неприятный запах, который проникал в соседние комнаты. Кроме того, в квартире завелись крысы и насекомые. Жильцы опасались, что вредители распространятся по всему жилому блоку.

Мужчина неоднократно нарушал права соседей, не реагировал на предупреждения администрации и не оплачивал коммунальные услуги. В суде 62-летний житель признал все требования администрации. Он не возражал против выселения при условии предоставления другого жилья.

Суд удовлетворил иск администрации Дновского муниципального округа. Договор социального найма с мужчиной расторгнут. Его постановили выселить с предоставлением другого жилого помещения, снять с регистрационного учёта и взыскать задолженность за найм. Решение суда пока не вступило в законную силу. 

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Top.Mail.Ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026