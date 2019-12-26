Общество

Елена Полонская: Надеюсь, я смогу сделать все от себя зависящее, чтобы принести пользу Пскову

В 2020 году работы будет еще больше, чем в 2019-м, сообщила в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове глава города Елена Полонская.

«Задача №1 - общение с населением, конструктивный диалог. Я продолжу еженедельные встречи с председателями многоквартирных домов, с жителями разных социальных категорий», - отметила она. Что касается 2019 года, он, по мнению главы Пскова, был плодотворным, интересным, «и работали много». «Но это же не я одна такая хорошая и достигла этих результатов. Это результат работы одной большой, сплоченной команды, всего депутатского корпуса, всех партийцев», - подчеркнула Елена Полонская, поблагодарив «всех за то, что поддерживали, доверяли и были рядом».

Также глава Пскова поздравила псковичей с наступающим Новым годом. «Искренне хочу пожелать всем семьям счастья, здоровья, благополучия, а каждому взрослому - остаться немного ребенком. Хоть ненадолго, хотя бы только в новогоднюю ночь. Потому что чудеса случаются, главное - в это верить и верить в себя, - отметила Елена Полонская. - Я всегда думала, что трудно чего-то достичь и приобрести, а сегодня понимаю: трудно сберечь то, что дано, сберечь тех, кто рядом. Для этого надо прикладывать усилия. Желаю всем искренне беречь то, что нам дано, и беречь тех, кто рядом».

Также Елена Полонская выразила надежду, что сможет сделать все от себя зависящее, чтобы принести пользу городу Пскову и псковичам.