Общество

В Великих Луках разыскивают подростка, пропавшего после Нового года

В Великих Луках пропал подросток Игорь Евгеньевич Петухов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в великолукском поисковом отряде «След». По данным поисковиков, 15-летний Игорь Петухова пропал 1 января, последний раз его видели около 6:00 в районе улице Мебельная.

«На момент исчезновения подросток был одет в синюю куртку и черные штаны. Рост Игоря Петухова - около 174 см, телосложение - худое», - отметили представители отряда.

В пресс-службе УМВД России по Псковской области подтвердили, что в отношении подростка проводятся оперативно-розыскные мероприятия: «Местонахождение подростка не установлено».

Также в ведомстве отметили, что 2 января на поиски Игоря Петухова отправились 15 сотрудников полиции и 8 волонтеров. Также к поискам привлекли служебно-розыскную собаку.

«Ход поисковых мероприятий взят на контроль руководством УМВД России по Псковской области», - подчеркнули в управлении.

Поисковики просят всех, кто располагает какой-либо информацией о местоположении подростка, обратиться по телефону 02 или 8 (911) 376 - 76 - 76.