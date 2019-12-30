Общество

В России стартует декларационная кампания 2020 года

Отчитаться о доходах, полученных в 2019 году, граждане должны до 30 апреля. А вот оплатить НДФЛ, исчисленный в декларации, необходимо до 15 июля 2020 года, напоминают в УФНС России по Псковской области.

Отметим, в обязанность граждан входит самостоятельно исчислить НДФЛ и направить заполненную декларацию по форме 3-НДФЛ в налоговый орган по месту своего учета. Представить ее необходимо, если в 2019 году налогоплательщик, к примеру, продал недвижимость, которая была в собственности меньше минимального срока владения, получил дорогие подарки не от близких родственников, выиграл небольшую сумму в лотерею, сдавал имущество в аренду или получал доход от зарубежных источников.

Напоминаем, что при декларировании дохода от продажи недвижимости, которая была приобретена в общую долевую собственность родителей и детей на средства материнского капитала, расходы на приобретение являются расходами всех членов семьи в соответствующих долях. Поэтому они учитываются при расчете налоговой базы по НДФЛ пропорционально доли продаваемой недвижимости.

Отчитаться о своих доходах должны и индивидуальные предприниматели, нотариусы, занимающиеся частной практикой, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты, и другие лица.

Удобнее всего заполнять декларацию 3-НДФЛ с помощью сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» онлайн.

Предельный срок подачи декларации 30 апреля 2020 года не распространяется на получение налоговых вычетов. Для их получения направить декларацию можно в любое время в течение года.