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Великолучанка окажется за решеткой за сбыт наркотиков после достижения ее ребенком 14 лет

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Великолучанка осуждена за сбыт наркотического средства, сообщили Псковской Ленте Новостей в объединенной пресс-службе судов Псковской области. 

Установлено, что подсудимая 23 декабря 2025 года, используя мессенджер «Телеграмм», за 2500 рублей отправила человеку, участвующему в оперативно-розыскном мероприятии, фотографию с координатами расположения закладки наркотического средства, которое тот забрал в указанном месте. Таким образом, подсудимая сбыла наркотик, который впоследствии покупатель выдал сотрудникам полиции.

В судебном заседании подсудимая в полном объеме признала вину, раскаялась в содеянном. При назначении наказания суд учел фактические обстоятельства и общественную опасность содеянного, отсутствие отягчающих обстоятельств, а также обстоятельства, смягчающие наказание, в том числе наличие на иждивении у подсудимой малолетнего ребенка.

Женщине назначено наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет, которое отсрочено до достижения ее ребенком четырнадцатилетнего возраста.

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