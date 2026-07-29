«Дом белого аиста» в Гдовском округе может лишиться своих территорий

У аистиного центра в деревне Низовицы Гдовского округа в этом году большие проблемы, сообщила создатель и руководитель центра Марина Сиденко на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Дом белого аиста» может лишиться части своих территорий из-за отсутствия полутора миллионов рублей для выкупа участка.

Фото здесь и далее: Марина Сиденко / «ВКонтакте»

Некоммерческий проект «Дом белого аиста» существует уже девятый год. Днём его неофициального рождения создатели считают 25 мая 2018 года, когда на платформе «Планета ру» был запущен проект «Построим дом для аистов», в ходе которого были собраны первые средства на строительство зимнего помещения для этих птиц.

Тем не менее та территория, на которой ведется деятельность центра в Низовицах, не является собственностью автономной некоммерческой организации «Центр помощи аистам "Дом белого аиста"».

Земля и жилой дом находятся в совместной долевой собственности супруга руководителя аистиного центра Марины Сиденко и ещё одного совладельца (не родственника), который порядка десяти лет не проживал здесь и отказывался продать свою долю.

«Аистиный проект зарождался, в пору отсутствия второго собственника, но все эти годы мы, как говорят, сидели на "пороховой бочке". В этом году она "взорвалась". В начале года на наш адрес была отправлена досудебная претензия, в которой совладелец требовал решить вопрос с недвижимостью. За свою долю – половину двух смежных земельных участков и долю жилого дома – взыскатель требует полтора миллиона рублей. Таких денег у нас нет. Поскольку уже много сил потрачено на обустройство земельного участка под нужды аистиного центра, налажено его стабильное функционирование, доставка корма до ворот, поскольку рядом река, подходящие для аистов кормовые угодья, и именно сюда возвращаются аисты с зимовки, – съезжать с этой территории нам никак нельзя, да и идти с сотней птиц нам некуда. Единственное решение для нас – выкупить долю земли и дома с оформлением сделки на организацию АНО "Дом белого аиста"», - описала проблему Марина Сиденко.

Идет сбор денежных средств. Как помочь «Дому белого аиста», можно узнать на странице Марины Сиденко и в группе аистиного центра в соцсети «ВКонтакте».