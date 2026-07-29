 
Общество

«Дом белого аиста» в Гдовском округе может лишиться своих территорий

0

У аистиного центра в деревне Низовицы Гдовского округа в этом году большие проблемы, сообщила создатель и руководитель центра Марина Сиденко на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Дом белого аиста» может лишиться части своих территорий из-за отсутствия полутора миллионов рублей для выкупа участка. 

Фото здесь и далее: Марина Сиденко / «ВКонтакте»

Некоммерческий проект «Дом белого аиста» существует уже девятый год. Днём его неофициального рождения создатели считают 25 мая 2018 года, когда на платформе «Планета ру» был запущен проект «Построим дом для аистов», в ходе которого были собраны первые средства на строительство зимнего помещения для этих птиц.

Тем не менее та территория, на которой ведется деятельность центра в Низовицах, не является собственностью автономной некоммерческой организации «Центр помощи аистам "Дом белого аиста"».

Земля и жилой дом находятся в совместной долевой собственности супруга руководителя аистиного центра Марины Сиденко и ещё одного совладельца (не родственника), который порядка десяти лет не проживал здесь и отказывался продать свою долю.

«Аистиный проект зарождался, в пору отсутствия второго собственника, но все эти годы мы, как говорят, сидели на "пороховой бочке". В этом году она "взорвалась". В начале года на наш адрес была отправлена досудебная претензия, в которой совладелец требовал решить вопрос с недвижимостью. За свою долю – половину двух смежных земельных участков и долю жилого дома – взыскатель требует полтора миллиона рублей. Таких денег у нас нет. Поскольку уже много сил потрачено на обустройство земельного участка под нужды аистиного центра, налажено его стабильное функционирование, доставка корма до ворот, поскольку рядом река, подходящие для аистов кормовые угодья, и именно сюда возвращаются аисты с зимовки, – съезжать с этой территории нам никак нельзя, да и идти с сотней птиц нам некуда. Единственное решение для нас – выкупить долю земли и дома с оформлением сделки на организацию АНО "Дом белого аиста"», - описала проблему Марина Сиденко.

Идет сбор денежных средств. Как помочь «Дому белого аиста», можно узнать на странице Марины Сиденко и в группе аистиного центра в соцсети «ВКонтакте».

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026