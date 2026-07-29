Псковский суд защитил права супруги и детей военнослужащего, погибшего в ходе СВО

Псковский областной суд защитил права супруги военнослужащего и его детей, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе судов Псковской области.

В Псковский областной суд обратилась супруга военнослужащего, который ранее решением суда был объявлен умершим (погибшим) при выполнении задач специальной военной операции, с заявлением об установлении юридически значимого факта, необходимого для предоставления ей и её детям повышенного размера денежного содержания.

Судом, с учетом проведенной эффективной подготовки к судебному разбирательству и своевременного истребования необходимых дополнительных материалов, обеспечено рассмотрение дела в минимальные сроки – в одном судебном заседании.

Заявленный юридический факт установлен, что позволит супруге военнослужащего и членам его семьи получить максимально возможную поддержку от государства.

Положениями статей 264-268 Гражданского процессуального кодекса РФ предусмотрена процедура установления судом фактов, имеющих юридическое значение. Это факты, от которых зависит возникновение, изменение, прекращение личных или имущественных прав граждан, пояснили в пресс-службе судов.

Суд устанавливает необходимые факты при невозможности получения заявителем в ином порядке надлежащих документов, удостоверяющих эти факты, или при невозможности восстановления утраченных документов. Такое решение суда является документом, подтверждающим заявленный факт, и в установленных законом случаях служит основанием для регистрации данного факта.