Диспансеризация убедила 42-летнего псковича бросить курить, начать ходить пешком и следить за своим здоровьем, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковской областной клинической больнице.

Пациент работает водителем. Курил, давление «немного скакало», но он считал это нормой: «Я же работаю, сил хватает — какая диспансеризация?»

На обследование мужчина записался по настоянию дочери. Через Госуслуги процесс занял 2 минуты. В поликлинике всё прошло быстро: осмотры, анализы, ЭКГ — всё в один день.

«Давление 140/90 — это уже гипертония. Холестерин повышен. Если не менять образ жизни, через пару лет мы будем лечить не просто давление, а его серьёзные последствия», - сообщила терапевт. Услышав это, пациент замер. Он думал, что «немного повышенное» — это его рабочая норма.

Прошёл месяц. Мужчина начал действовать: бросил курить (получилось со второй попытки, но он не сдался), начал ходить пешком по 30 минут в день, купил тонометр и теперь реально контролирует давление, а также стал лучше спать.

По итогам 2025 года профилактические осмотры и диспансеризацию в Псковской области прошли 156 тысяч человек – они узнали о своих рисках. Большинство были уверены, что «просто устали», а не болеют, заметили в ПОКБ.

«Диспансеризация — это бесплатно, быстро, это реальный шанс предотвратить инсульт, инфаркт или диабет, пока ещё ничего не болит», - отметили в больнице.

В 2026 году бесплатную диспансеризацию по полису ОМС проходят граждане старше 40 лет (1986 год рождения и старше), а также граждане в возрасте от 18 до 39 лет, родившиеся в 2008, 2005, 2002, 1999, 1996, 1993, 1990 и 1987 годах.