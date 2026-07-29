Диспансеризация убедила 42-летнего псковича бросить курить, начать ходить пешком и следить за своим здоровьем, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковской областной клинической больнице.
Пациент работает водителем. Курил, давление «немного скакало», но он считал это нормой: «Я же работаю, сил хватает — какая диспансеризация?»
На обследование мужчина записался по настоянию дочери. Через Госуслуги процесс занял 2 минуты. В поликлинике всё прошло быстро: осмотры, анализы, ЭКГ — всё в один день.
Прошёл месяц. Мужчина начал действовать: бросил курить (получилось со второй попытки, но он не сдался), начал ходить пешком по 30 минут в день, купил тонометр и теперь реально контролирует давление, а также стал лучше спать.
По итогам 2025 года профилактические осмотры и диспансеризацию в Псковской области прошли 156 тысяч человек – они узнали о своих рисках. Большинство были уверены, что «просто устали», а не болеют, заметили в ПОКБ.
В 2026 году бесплатную диспансеризацию по полису ОМС проходят граждане старше 40 лет (1986 год рождения и старше), а также граждане в возрасте от 18 до 39 лет, родившиеся в 2008, 2005, 2002, 1999, 1996, 1993, 1990 и 1987 годах.