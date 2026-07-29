Росгвардия приглашает псковичей на службу в подразделениях вневедомственной охраны

Региональное управление Росгвардии приглашает жителей Псковской области на службу в подразделениях вневедомственной охраны в Пскове, Великих Луках, Дедовичах, Дно, Гдове, Острове, Порхове, Пушкинских Горах, Новоржеве. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото: управление Росгвардии по Псковской области

Росгвардия гарантирует удобный график работы, бесплатное медицинское обслуживание, ежегодный оплачиваемый отпуск, возможность бесплатного получения высшего образования, компенсация за найм жилого помещения, денежное довольствие за первый год от 520 тысяч рублей.

Подробную информацию можно узнать по телефону: (8112) 75-47-67.