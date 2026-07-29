Участница шоу «Голос» и «Петербургские баритоны» поздравят дновцев с Днем города

Жители Дно активно готовятся к Дню города и Дню железнодорожника, которые традиционно отметят в первые выходные августа.

Как стало известно Псковской Ленте Новостей, основной день праздничных мероприятий – 1 августа. На сцене дновцев поздравят участница шоу «Голос» Виктория Черенцова (г. Москва), музыкальный альянс «Петербургские баритоны», Рипчанский Бэнд и Слава Фактор, авторы саунд-треков к фильмам «Ёлки» и «Бригада-2», «Наследник» (г. Санкт-Петербург).

В этот день станет известно, кто получит звание «Почётный гражданин Дновского муниципального округа» и нагрудный знак «За заслуги перед Дновским муниципальным округом».

Оригинальным мероприятием праздника станет театрализованная композиция по стихам детских поэтов.

«Все же знают строчки Самуила Маршака «Хватились на станции Дно, потеряно место одно…» Участники молодёжного «Театра трёх рам» представят свою интерпретацию этого произведения», - отмечают организаторы праздника.

Программа также предусматривает большое количество спортивных и развлекательных мероприятий.

Как сообщалось ранее, в этом году в Дно в рамках празднования Дня города впервые пройдёт областной фестиваль мультимедийных проектов «Цвет белой стены». Подготовка к нему продолжалась более полугода. Авторами творческих работ, которые будут представлены на мероприятии, стали фотохудожники со всей Псковской области.

Показаны они будут на новом мультимедийном экране, который по инициативе главы Дновского муниципального округа Владимира Цветкова в этом году установили на здании Районного культурного центра.

Отметим, многие помнят, как широко и массово в Дно отмечали День города в 90-х годах прошлого века. Жители соседних районов приезжали в Дно, чтобы послушать Сергея Рогожина и Эдиту Пьеху, Татьяну Буланову и Игоря Корнелюка.