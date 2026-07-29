Умер автор легендарного саундтрека к фильму «Драйв» диджей Kavinsky

Французский диджей Венсан Пьер Клод Белорже, известный под псевдонимом Kavinsky, умер в возрасте 50 лет. Об этом сообщает BFMTV со ссылкой на парижскую прокуратуру.

Фото: Christophe Petit Tesson / Pool / Reuters

Тело артиста нашли в его доме 28 июля. Прибывшие на место сотрудники экстренных служб не обнаружили «ничего подозрительного», уточняет канал. Ведется расследование для установления обстоятельств смерти диджея. Le Figaro со ссылкой на источник пишет, что музыкант несколько дней жаловался на головные боли, а причиной его смерти мог стать инсульт.

На счету диджея девять альбомов, последний вышел в 2022 году. В клипах к его песням изображен вымышленный персонаж Kavinsky — молодой человек, погибший в 1986 году в аварии с красным Ferrari Testarossa и восставший из мертвых спустя 20 лет. Одной из самых популярных композиций диджея стала Nightcall, выпущенная в 2010 году в качестве саундтрека к драме «Драйв» с Райаном Гослингом в главной роли. С этой песней Kavinsky также выступил на закрытии Олимпийских игр в Париже в 2024 году, пишет «Коммерсантъ».