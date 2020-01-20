Общество

Псковичи отметили 100-летие человека, который развеял мифы о первых боях Красной армии

Завсегдатаи псковской Историко-краеведческой библиотеки имени И. И. Василева отметили столетие со дня рождения историка Петра Николаева, который был ректором Псковского педагогического института в «золотые годы» советского высшего образования.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в библиотеке, на заседание военно-исторического клуба «Кольчуга» на этот раз собрались в основном ученые Псковского государственного университета – те, кому посчастливилось лично знать бывшего ректора и начинать научную деятельность под его руководством. Накануне этой встречи они посетили могилу своего бывшего ректора и возложили к ней цветы.

Встреча открылась с фотопрезентации, которую заведующая библиотекой имени Василева Людмила Русанова подготовила еще к 90-летию со дня рождения Петра Николаева - по редким фотографиям из его семейного архива.

Она напомнила, что Петр Архипович родился в многодетной семье волжских крестьян и с детства проявлял необычайные способности к учебе. Например, в педучилище он носил звание «ударника учёбы» - и за это получал дополнительное питание.

В 1961 году, после того, как Петр Николаев защитил кандидатскую диссертацию, его назначили на партийную работу в Псков, где он стал одним из инициаторов проведения Всесоюзного Пушкинского праздника поэзии.

В 1968 году Петр Николаев возглавил Псковский педагогический институт имени С. М. Кирова и руководил вузом 19 лет, после чего трудился на кафедре истории СССР и до последних дней жизни работал над историческими исследованиями.

На его счету более 130 опубликованных научных трудов. В том числе книги «На псковские позиции, на защиту Петрограда! «(Ленинград, 1986), «На защиту Петрограда!» (Ленинград, 1986), «Страницы профсоюзного движения Псковской области» (Псков, 1993).

Последняя его книга - «Историческая драма в Пскове. Март 1917 года», которую он дописал буквально за несколько недель до смерти, вышла в свет уже после смерти Петра Николаева, в 2003 году, благодаря его внуку Александру Седунову, который теперь возглавляет комитет по образованию областной администрации.

Петр Николаев был одним из первых историков СССР, который занялся изучением формирования Красной армии. По свидетельству его дочери, рассказывали члены клуба «Кольчуга», именно им была написана статья о первых боях Красной армии для «Большой советской энциклопедии».

Государственный архив Псковской области дополнил фотопрезентацию Людмилы Русановой редкими документами, которые составляют именной фонд Петра Николаева.

Профессор ПсковГУ Анатолий Филимонов добавил к этому, что Пётр Архипович был чрезвычайно организованным человеком – настоящим «старым бюрократом», но при этом в отличие от многих современных функционеров никогда не разводил формализм, имел «вкус к научной работе» и настолько запросто общался с подчинёнными, что его нередко обвиняли в запанибратстве.

По словам Анатолия Филимонова, именно при Петре Николаеве Псковский педагогический институт стал высоко котироваться на всесоюзном уровне и взял всё лучшее от «золотого века» советского высшего образования. Этот выдающийся историк, кроме того, развеял мифы о первых боях Красной армии и настолько досконально изучил вопрос её формирования, что его книги, подчеркнул Анатолий Филимонов, стали классикой и до сих пор являются лучшими справочниками по этой теме.

Собравшиеся в библиотеке с удовольствием вспоминали, какой искренний интерес Пётр Николаев испытывал к людям, насколько он любил маленьких детей и как охотно он делился своими научными наработками даже со студентами.

«По всеобщему мнению, Петр Николаев стал образцом того, как надо стариться и как надо умирать. Потому что он до своих последних дней, уже будучи смертельно болен и предчувствуя скорый конец, занимался серьёзной научной работой и сумел довести её до конца, как «труд, завещанный от Бога». И даже когда болезнь приковала его к постели, оставался добрым и радостным человеком, являя собой пример стойкости духа и величия души», - рассказали в библиотеке.