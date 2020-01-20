Общество

Аномально теплая зима отрицательно сказывается на лесозаготовках и торфодобыче в Псковской области

Аномально теплая зима отрицательно сказывается на лесозаготовках и торфодобыче в Псковской области. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сообщила на пресс-конференции 22 января первый заместитель председателя комитета по природным ресурсам и экологии Псковской области Татьяна Козина.

«Такая зима, как в этом году, положительно сказывается на добыче песчано-гравийной смеси. Отсутствие снега и морозов облегчает экскавацию площади изъятия смеси. И даже если идут дожди, фильтрация высокая, и это не проблема», - пояснила Татьяна Козина.

«Зато для работ на торфяных месторождениях аномально теплая зима — отрицательный момент. Повышенная влажность затрудняет работы на существующих полях и подготовку новых», - добавила она.

Негативно теплая зима, по словам Татьяны Козиной, сказывается и на лесозаготовках. «Есть лесные участки, где заготовка древесины возможна только зимой, и, скорее всего, эти участки невозможно будет разрабатывать», - пояснила она. Ко многим участкам в условиях отсутствия снега попросту не подъехать, а значит заготовка леса и уход за данными участками затруднительны. Как следствие, пользователи таких участков будут терять доходы, а значит поступления средств от лесозаготовительной деятельности в бюджет региона сократятся.

Затруднительна также в условиях такой зимы и заготовка древесины для собственных нужд населения — для отопления, ремонта и строительства.