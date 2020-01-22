Общество

Яровая внесла в Госдуму законопроект, расширяющий право на профобразование женщин в декрете

Зампредседателя Госдумы Ирина Яровая внесла в Госдуму законопроект, разрешающий женщинам в декретном отпуске обращаться за получением дополнительного образования независимо от места регистрации, пишет «Парламентская газета».

Парламентарий напомнила, что в рамках нацпроекта «Демография» в 2020-2024 годах программу повышения квалификации и переобучения пройдут 230 тысяч женщин в декретном отпуске. Аналогичная задача закреплена и в плане основных мероприятий в рамках Десятилетия детства.

«Обращение гражданина в центр занятости по вопросу прохождения профессионального обучения возможно исключительно по месту жительства, законопроектом предлагается предоставить право для женщин, находящихся в декретном отпуске, обращаться также по месту их пребывания», - говорится в пояснительной записке.

Кроме того, законопроект устанавливает обязанность центров занятости обеспечивать направление на профобучение и дополнительное образование женщин в декретном отпуске по востребованным профессиям.

Принятие данного законопроекта позволит создать дополнительные адаптационные условия для успешного возобновления трудовой деятельности после периода ухода за ребёнком и упростить форму обращения в центры занятости.

«Снимается ограничение, которое действует сегодня, - обращение только по месту регистрации. А значит, у женщины появляется возможность действовать по жизненной ситуации на выбор, по её усмотрению и максимально удобно для семьи, обратиться по месту пребывания», - приводит слова вице-спикера Госдумы её пресс-служба.

Как подчеркнула Ирина Яровая, эта инициатива расширит возможность молодых мам в период декрета реализовать своё желание в получении дополнительного профобразования.

«Счастье материнства для каждой женщины первостепенно, и дополнительная поддержка государством в гармонизации с возможностями и желанием обучения, дальнейшей занятости, необходимы как важный социальный и психологический фактор», - заключила Ирина Яровая.

Документ концептуально поддержали в Минтруде, Минэкономразвития и Минюсте.