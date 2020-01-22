Общество

Минтруд предложил установить прожиточный минимум в размере 10 609 рублей

Величину прожиточного минимума за IV квартал 2019 года в целом по стране предлагается установить на уровне 10 609 рублей на душу населения, а для трудоспособного населения - 11 510 рублей. Это следует из проекта приказа Минтруда, размещенного на портале проектов нормативных правовых актов, сообщает «Парламентская газета».

Прожиточный минимум для пенсионеров может составить 8 788 рублей, детей - 10 383 рубля, следует из документа.

Отмечается, что величина прожиточного минимума за IV квартал 2019 года по отношению к III кварталу уменьшилась: на душу населения на 3,7%, для трудоспособного населения - на 3,6%, для пенсионеров - на 3,3%, для детей - на 4,2%. Это связано с тем, что подешевели продукты питания, используемые при исчислении величины прожиточного минимума, говорится в пояснении к проекту.