Представители Псковской областной больницы выступили на ярмарке вакансий в Петербурге

Представители Псковской областной клинической больницы приняли участие в ярмарке вакансий в Национальном медицинском исследовательском центре имени В. А. Алмазова (Санкт-Петербург), сообщили Псковской Ленте Новостей в больнице.

Фото здесь и далее: ПОКБ

От ПОКБ выступили заместитель главного врача по организационно-методической работе Екатерина Астафьева и методист организационно-методического отдела Мария Минина.

В ходе мероприятия специалисты встретились с выпускниками и ординаторами, рассказали о возможностях трудоустройства в Псковской области и ответили на вопросы о вакансиях для врачей различных специальностей, условиях целевого обучения и поддержке молодых специалистов, карьерных перспективах и программах наставничества в ПОКБ, жизни и работе в Пскове.

«Мы заинтересованы в специалистах, которые получили образование в ведущих клиниках страны. Опыт, полученный в центре Алмазова, — это высокий уровень подготовки. И мы готовы предоставить таким врачам условия для реализации их знаний на благо жителей Псковской области», — отметила Екатерина Астафьева.

В больнице считают, что такие встречи помогают укрепить связь между федеральными центрами и региональными больницами, а также привлечь в Псков талантливых молодых медиков.

