Представители Псковской областной больницы выступили на ярмарке вакансий в Петербурге

Представители Псковской областной клинической больницы приняли участие в ярмарке вакансий в Национальном медицинском исследовательском центре имени В. А. Алмазова (Санкт-Петербург), сообщили Псковской Ленте Новостей в больнице.
От ПОКБ выступили заместитель главного врача по организационно-методической работе Екатерина Астафьева и методист организационно-методического отдела Мария Минина.
В ходе мероприятия специалисты встретились с выпускниками и ординаторами, рассказали о возможностях трудоустройства в Псковской области и ответили на вопросы о вакансиях для врачей различных специальностей, условиях целевого обучения и поддержке молодых специалистов, карьерных перспективах и программах наставничества в ПОКБ, жизни и работе в Пскове.
В больнице считают, что такие встречи помогают укрепить связь между федеральными центрами и региональными больницами, а также привлечь в Псков талантливых молодых медиков.