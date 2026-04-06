Более 75 тысяч обращений принял псковский филиал фонда «Защитники Отечества»

Псковский филиал фонда «Защитники Отечества» за время работы принял более 73 тысяч обращений, об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в мессенджере МАХ. 

«99% удается решить положительно и в самые короткие сроки. Основные вопросы касаются мер соцподдержки, выплат, юридической и психологической помощи», — отметил губернатор.

Глава региона напомнил, что указ о создании государственного Фонда «Защитники Отечества» был подписан три года назад президентом РФ Владимиром Путиным. Новая структура стала единым окном помощи ветеранам СВО и их семьям, близким погибших и пропавших без вести бойцов. При тесном взаимодействии всех уровней власти и тысяч неравнодушных граждан в стране была создана принципиально новая система социального сопровождения ветеранов.

В основе этой работы лежит индивидуальный подход к каждому герою и персональное сопровождение каждой семьи, отметила статс-секретарь — заместитель министра обороны РФ, председателя фонда Анна Цивилева.

Ветеранам помогают с медицинской реабилитацией, обучением, трудоустройством. 85 ребят, многие из которых имеют особенности здоровья, на постоянной основе занимаются адаптивными видами спорта. Большой интерес у ветеранов СВО вызывает «Кубок Защитников Отечества». Например, недавно команда региона по нардам привезла бронзу с турнира Северо-Запада.

Особый приоритет — помощь в обучении и переобучении ветеранов СВО. В филиал фонда поступило около 160 заявок. В качестве яркого примера глава региона назвал ветерана СВО Илью Макарова, который успешно окончил программу переподготовки МГИМО и получил диплом лично из рук министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

«Помощь в трудоустройстве, начале своего дела, оформлении документов и многое другое — по всей территории Псковской области социальные координаторы филиала фонда готовы прийти на помощь ветеранам и их родным, чтобы помочь начать писать новую страницу жизни», — заключил Михаил Ведерников, поблагодарил команду фонда, пожелал дальнейшей успешной работы.
Реклама на ПЛН

