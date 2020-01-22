Общество

Александр Котов о законах как реакции на обращения жителей Псковской области

На первой в этом году сессии регионального парламента депутаты приняли решения по нескольким важным законопроектам, которые появились по инициативе региональной власти и депутатского корпуса на основе обращений жителей Псковской области. Подробнее о ключевых изменениях в действующем законодательстве региона по итогам 39-й сессии корреспондент Псковской Ленты Новостей попросил рассказать председателя Псковского областного Собрания депутатов Александра Котова.

- Александр Алексеевич, сегодня депутаты регионального парламента поддержали проект федерального закона о запрете «наливаек» в многоквартирных домах. Какой вердикт отправили депутаты на федеральный уровень?

- Принятие закона о так называемых «наливайках» - это закономерная реакция на многочисленные обращения граждан, которые поступают как в администрацию Псковской области, так и в Псковское областное Собрание депутатов.

Сегодня мы приняли проект постановления о поддержке соответствующего федерального закона, который сейчас находится на рассмотрении в Государственной Думе. Также мы туда направим обращение, чтобы этот закон как можно быстрее был принят.

Законом, напомню, предоставляется право субъектам Российской Федерации вводить дополнительные ограничения, связанные с размещением и функционированием пунктов общественного питания. Если этот федеральный закон будет принят, то мы в полной мере этим воспользуемся и будем двигаться к тому, чтобы установить полный запрет на размещение «наливаек» в многоквартирных жилых домах и на придомовых территориях.

Добавлю, что губернатор региона Михаил Ведерников также обратился в Государственную Думу с поддержкой этого федерального закона. Я думаю, что участие Псковской области в этом важном деле будет учтено, и будет соответствующая реакция Государственной Думы. Поскольку жители, которые проживают в многоквартирных домах, где размещены «наливайки», реально страдают от такого соседства. На мой взгляд, это жалкая пародия на общественное питание. Это попытка организовать торговлю спиртными напитками в то время, в которое областным законодательством такая торговля запрещена.

С одной стороны, надо двигаться по пути запрета этих «наливаек». С другой стороны, как мне кажется, нужно подумать и об изменении времени продажи легальной алкогольной продукции, которой торгуют магазины, имеющие специальную лицензию.

- Сегодня рассматривался еще один интересный законопроект об изменениях в региональный «закон о тишине». Я так понимаю, к сессии он пришел уже в несколько смягченном варианте. На ваш взгляд, такие послабления – это правильно?

- Отмечу, что «закон о тишине» внесен опять же по инициативе губернатора Псковской области. И это тоже реакция на многочисленные обращения граждан. К слову, у нас уже есть действующий областной закон, в соответствии с которым установлен запрет на нарушение тишины и покоя граждан, но до сегодняшнего дня ограничения касались только помещений, находящихся внутри многоквартирных домов.

Принятый сегодня закон расширяет ограничения и предполагает запрет на нарушение тишины и покоя граждан в определенное время и на придомовых территориях, и в общественных местах – в парках, скверах и так далее.

В первоначальном варианте проект закона действительно был достаточно жестким, но после консультаций, которые провели наши депутаты в рамках заседаний комитетов, с представителями профильных органов исполнительной власти, мы пришли к выводу, что следует несколько смягчить ответственность, которая устанавливается этим законом. Например, мы пока решили не касаться использования фейерверков. Здесь есть свои тонкости – нужно учитывать интересы и тех, чей покой нарушается, так и тех, кто проводит определенные мероприятия, связанные с юбилеями, праздниками и так далее.

В целом же, мне кажется, на выходе получился хороший, проработанный документ.

- Еще один важный проект закона, принятый сегодня областными депутатами, касается ограничения продажи табако- и никатиносодержащей продукции в оптовой и розничной торговле. Высказывалось опасение, что эта законодательная новелла может затронуть и аптечные сети, которые предлагают специальные препараты, помогающие бросить курить.

- Действительно при рассмотрении этого вопроса на комитете по труду и социальной политике прозвучало опасение, что закон затронет и аптеки, в которых реализуется продукция для тех, кто пытается бросить курить. В какой-то степени она действительно помогает принявшим решение расстаться с пагубной привычкой, но эта продукция также содержит никотин.

Мне кажется, надо разобраться с этим вопросом. Если он может негативно сказаться на аптеках, то я думаю, что к следующей сессии мы подготовим соответствующие поправки и аптечные сети выведем из-под действия этого закона.

Подчеркну, что инициатива сама по себе очень важная, потому с проблемой так называемых снюсов сталкиваются у многие родители и по всей стране, и на территории нашего региона. С этой инициативой также выступил губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Мы этот вопрос обсуждали на совещании в администрации региона и пришли к выводу о том, что нужно принимать самые жесткие меры. Принятым сегодня законом будет установлен полный запрет на оптовую и розничную торговлю снюсов. И это тоже реакция на обращения граждан.

После того как закон вступит в силу, и будет установлен запрет, контролирующие органы будут строго следить за его исполнением. Таким образом мы эту проблему общими усилиями решим.

- В связи с этим, наверное, придется вносить изменения и в закон об административных правонарушениях, чтобы установить ответственность?

- Да, такие изменения внести потребуется. Будет установлена соответствующая административная ответственность и будут установлены лица, которые имеют право составлять протоколы об административных правонарушениях. Сделаем мы это в самое ближайшее время.

Беседовал Алексей Овчинников