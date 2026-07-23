В Госдуме приняли закон о благоустройстве лесных тропинок

Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении закон о благоустройстве лесных тропинок под пешеходные, велосипедные и беговые маршруты.

Принятым законом вносятся изменения в Лесной кодекс, которые разрешают обустраивать дорожки по уже существующим тропинкам под деревьями в рекреационных лесах при условии, что это не потребует вырубки леса - ни сплошной, ни выборочной. Это касается размещения велосипедных, велопешеходных, пешеходных и беговых дорожек, троп, лыжных и роллерных трасс, а также элементов благоустройства лесного участка, включая беседки, навесы, лавочки, туалеты, объекты освещения, урны.

Кроме того, документ уточняет, что перечень объектов капитального строительства, не связанных с созданием лесной инфраструктуры, и перечень некапитальных строений и сооружений, не связанных с созданием лесной инфраструктуры, будет утверждаться правительством, в том числе для городских лесов.

Ранее зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев отмечал, что после принятия закона люди получат удобные и безопасные круглогодичные маршруты для прогулок и занятия спортом. Он уточнял, что это также позволит снизить нагрузку на природу, поскольку упорядоченное движение по благоустроенным дорожкам перестанет «размывать» лес хаотичными тропинками, давая остальной территории шанс на восстановление.

Предполагается, что закон вступит в силу с 1 марта 2027 года, пишут РИА Новости.