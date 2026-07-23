Михаил Ведерников встретился с победителями Национальной технологической олимпиады

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провел встречу с воспитанниками детского технопарка «Кванториум Псков», которые стали абсолютными победителями Национальной технологической олимпиады по профилю «Летающая робототехника». Об этом сообщили в Министерстве образования Псковской области.

Фото здесь и далее: Министерство образования Псковской области/ Мах

В мероприятии также приняли участие Министр образования Псковской области Александр Сорокин и директор детского технопарка «Кванториум Псков» Надежда Григорьева.

«Вы заняли первое место. Это очень серьезный результат, которым вы, ваши наставники и родители можете по праву гордиться. Этим успехом гордится и вся Псковская область. Важно, что вы получили бесценный опыт командной и проектной работы. Очень рассчитываю, что ваши достижения помогут в будущей профессии и будут востребованы как на региональном, так и на федеральном уровнях», - отметил Михаил Ведерников.

В своей номинации ребята разрабатывали систему автоматизированного мониторинга линий электропередачи.