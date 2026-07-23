 
Общество

Михаил Ведерников встретился с победителями Национальной технологической олимпиады

0

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провел встречу с воспитанниками детского технопарка «Кванториум Псков», которые стали абсолютными победителями Национальной технологической олимпиады по профилю «Летающая робототехника». Об этом сообщили в Министерстве образования Псковской области. 

Фото здесь и далее: Министерство образования Псковской области/ Мах

В мероприятии также приняли участие Министр образования Псковской области Александр Сорокин и директор детского технопарка «Кванториум Псков» Надежда Григорьева.

 

«Вы заняли первое место. Это очень серьезный результат, которым вы, ваши наставники и родители можете по праву гордиться. Этим успехом гордится и вся Псковская область. Важно, что вы получили бесценный опыт командной и проектной работы. Очень рассчитываю, что ваши достижения помогут в будущей профессии и будут востребованы как на региональном, так и на федеральном уровнях», - отметил Михаил Ведерников. 

В своей номинации ребята разрабатывали систему автоматизированного мониторинга линий электропередачи. 

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026