Общество

В Пскове стартовало голосование по выбору общественных территорий для благоустройства

Сегодня, 8 февраля, в Пскове стартует рейтинговое голосование по выбору общественных территорий для благоустройства по партийному проекту «Единой России»» «Городская среда».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии, сделать выбор местные жители могут в течение 16 дней, до 24 февраля.

В предложенном для голосования списке значатся три общественных пространства. Инициативные группы горожан подали заявки на их благоустройство по программе формирования современной городской среды.

Общественная комиссия обеспечила отбор для голосования за общественные пространства, которые обновят в первую очередь: парк имени Юрия Гагарина, территория у средней школы № 13 и площадь Ленина.

В интернет-голосовании (необходимые ссылки будут размещены в ближайшее время) могут принять участие все жители города Пскова в возрасте от 14 лет. Подвести итоги планируется не позднее 27 февраля.

Смотрите также Голосование по отбору общественных территорий Пскова для благоустройства с 2021 года стартует 8 февраля

Проект партии «Единая Россия» «Городская среда» направлен на благоустройство дворов и мест массового отдыха в регионах и муниципалитетах на основании обращений и инициатив жителей, обеспечение общественного контроля на каждом этапе реализации программ благоустройства. При этом проект координирует работу между органами федеральной, региональной и местной власти, с тем, чтобы выйти на комплексные программы по благоустройству территорий, а также способствует вовлечению в эту работу местных жителей. Особое внимание уделяется благоустройству городских парков. Для того, чтобы они становились более комфортными и красивыми, проводятся общественные обсуждения и опросы, собираются пожелания граждан.