Общество

Организатору фестиваля «Хельга» Василию Мизгиреву запретили строить деревянную крепость в Выбутах

Организатору фестиваля исторической реконструкции «Хельга», руководителю областной общественной организации «Былины древнего Пскова» Василию Мизгиреву запретили строить деревянную крепость в Выбутах, где ежегодно проходит фестиваль. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети «Вконтакте».

«Сегодня я официально заявляю, что строительства деревянной крепости в Выбутах не будет. Комментировать и пояснять причину не буду. Скажу лишь, что мне не удалось найти аргументы убедить представителей власти о целесообразности, необходимости и полезности своего проекта. Мне привели веские обоснования и причины. С этим я вынужден был согласиться», - написал реконструктор, заверив, что «фестиваль "Хельга" как проводился, так и будет проводиться в Выбутах».

Василий Мизгирев «на протяжении 11 лет мечтал и стремился со своей командой сделать это место еще более привлекательным, хотел его оставить в памяти потомков как историческое, познавательное, патриотическое». «В своих аргументах я приводил доводы, что это не музей, а исторический парк. Данная крепость планировалась лишь как оформление этой местности под исторический ландшафт без каких-либо намеков и утверждений о якобы существовавшей в этой местности крепости», - пояснил он, добавив, что в Москве его инициатива получила «полное одобрение и поддержку».

«Как гражданин своего Отечества, как офицер я не хочу и не стану пускаться в беспредел и нарушать закон. К тому же раньше я заявлял, что, если большинство считает, что там не должно быть крепости, ее там не будет. Однако проведенный мной опрос выявил, что мое желание о строительстве крепости совпадает с мнением многих. Но существующий ныне закон и положение об охране памятников и исторических мест не дает мне права и оснований для строительства, - добавил Василий Мизгирев. - За 11 лет я написал кучу бумаг, получил множество консультаций, посетил множество ведомств, нажил кучу врагов (к сожалению, и среди реконструкторов, но мне правда была дороже). В общем, вопрос строительства крепости закрыт».

Наряду с этим организатор фестиваля «Хельга» посетовал, что находящемуся в Выбутах храму Ильи Пророка «можно все».

Реконструктор опубликовал ряд фотографий, на которых представлено, как сейчас выглядит «Ольгин камень», и спиленные сосны, которые стояли вдоль дороги, ведущей на поле фестиваля «Хельга».

Напомним, Выбуты - это место, где, по преданию, родилась равноапостольная княгиня Ольга.