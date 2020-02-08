Общество

Олег Брячак: Я не обладаю гипнозом, чтоб убедить человека взять на свое имя кредит

«Я не обладаю гипнозом, чтоб убедить человека взять на свое имя кредит», - заявил в прямом эфире радио «Эхо Москвы в Пскове» депутат Псковской городской Думы, руководитель Псковского регионального отделения партии «Справедливая Россия» Олег Брячак, комментируя свое дело о незаконном получении кредита в Россельхозбанке.

«В чем меня только ни обвиняют - я только что грудных детей не ел... Я не обладаю гипнозом, чтобы убедить человека взять кредит на свое имя», - отметил гость студии. Также он опроверг обвинения в том, что якобы он заставлял подделывать подписи на получение кредитов.

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«Свидетели, которые сейчас выступают в суде, по делу не говорят ничего, а рассказывают какие-то сказки. Такое ощущение, что собрали с города всех недовольных и привели их в качестве свидетелей... Но все это (выступления свидетелей в суде - ред.) ведь происходит в суде, и за эти слова придется отвечать. Я молча сижу, но адвокат-то копит информацию, чтоб ее обобщить и выступить, когда нам будет предоставлено слово», - заметил Олег Брячак.

«В суде я сижу обычно молчу, но вещи происходят интересные. У меня активная политическая, общественная и экономическая деятельность, а у такого человека обычно бывают как друзья, так и враги. Есть и такие, которые «кушали с руки», а как у меня проблемы случились, показали зубы и начали покушаться на имущество, которое им не принадлежит, и пытаются очернить человека, который к ним по-доброму относился», - добавил он.

В целом уголовное преследование в отношении себя Олег Брячак считает полезным для опыта. «Это полезно - посмотреть, как люди себя ведут и как строится судебный процесс. Такой, можно сказать, положительный жизненный опыт», - заключил лидер псковских «эсеров».