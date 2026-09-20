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Минпросвещения утвердило обязательные школьные предметы для старших классов

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Минпросвещения утвердило обязательные школьные предметы для 10-11-х классов, следует из документа ведомства.

Согласно стандарту, учебный план у старшеклассников предусматривает изучение на базовом или углубленном уровне 16 дисциплин.

Среди них:

  • русский язык;
  • литература;
  • родной язык или государственный язык одной из республик страны;
  • родная литература;
  • иностранный язык;
  • второй иностранный язык;
  • математика;
  • информатика;
  • история;
  • обществознание;
  • география;
  • физика;
  • химия;
  • биология;
  • основы безопасности и защиты родины;
  • физическая культура.

В документе указано, что родной язык, родную литературу и второй иностранный можно изучать по заявлению учеников или их родителей, а также при наличии условий в школе, пишет РИА Новости.

Изменения вступят в силу с 1 сентября 2027 года.

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