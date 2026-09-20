Минпросвещения утвердило обязательные школьные предметы для старших классов

Минпросвещения утвердило обязательные школьные предметы для 10-11-х классов, следует из документа ведомства.

Согласно стандарту, учебный план у старшеклассников предусматривает изучение на базовом или углубленном уровне 16 дисциплин.

Среди них:

русский язык;

литература;

родной язык или государственный язык одной из республик страны;

родная литература;

иностранный язык;

второй иностранный язык;

математика;

информатика;

история;

обществознание;

география;

физика;

химия;

биология;

основы безопасности и защиты родины;

физическая культура.

В документе указано, что родной язык, родную литературу и второй иностранный можно изучать по заявлению учеников или их родителей, а также при наличии условий в школе, пишет РИА Новости.

Изменения вступят в силу с 1 сентября 2027 года.