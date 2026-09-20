Минпросвещения утвердило обязательные школьные предметы для старших классов

Минпросвещения утвердило обязательные школьные предметы для 10-11-х классов, следует из документа ведомства.
Согласно стандарту, учебный план у старшеклассников предусматривает изучение на базовом или углубленном уровне 16 дисциплин.
Среди них:
- русский язык;
- литература;
- родной язык или государственный язык одной из республик страны;
- родная литература;
- иностранный язык;
- второй иностранный язык;
- математика;
- информатика;
- история;
- обществознание;
- география;
- физика;
- химия;
- биология;
- основы безопасности и защиты родины;
- физическая культура.
В документе указано, что родной язык, родную литературу и второй иностранный можно изучать по заявлению учеников или их родителей, а также при наличии условий в школе, пишет РИА Новости.
Изменения вступят в силу с 1 сентября 2027 года.