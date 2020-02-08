Общество

Из-за ураганных ветров и очагов корневой губки в 2019 году Псковская область лишилась 80 га леса

Сильные ветры прошлого года негативно сказались на состоянии лесов Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Центре защиты леса Новгородской области. В соседнем регионе лесные насаждения пострадали от непогоды еще сильнее.

Так, по итогам 2019 в Новгородской области площадь поврежденных насаждений увеличилась на 51,3%, площадь погибших сократилась на 7,2%, сообщил директор Центра Роман Глебов. В регионе площадь поврежденных на сегодняшний день составляет 8,5 тыс. га, из них погибших - 652,5 га.

Что касается Псковской области, то площади поврежденных и погибших насаждений увеличились на 12,7% и 13,1% соответственно. К концу 2019 года площадь поврежденных занимает 3,4 тыс. га, из них площадь погибших - 80,88 га.

Наибольший вред лесам нанесли ураганные ветра, отмечают в филиале ФБУ «Рослесозащита» Свой вклад внесли и болезни леса. Но если для Новгородской области это очаги трутовика ложного осинового, то для Псковской – это очаги корневой губки.

«В целом ситуация относительно спокойная, - заверил Роман Глебов. - Если брать общий процент от площади, то поврежденные и погибшие леса занимают незначительную часть. Важно вовремя выявить такие участки и принять комплекс мер для того, чтобы предотвратить развитие очагов вредителей и болезней».

Для этого в 2019 году органами управления лесным хозяйством были организованы санитарно-оздоровительные мероприятия на площади 700,47 га в Новгородской области и 254,4 га в Псковской области. В 2020 году эта работа будет продолжена.